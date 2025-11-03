Newsletter
Montag, November 3, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax startet im Plus – Anleger hoffen auf Weihnachtsrally

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.110 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent über dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Mercedes-Benz und Volkswagen, am Ende Qiagen, Adidas und Symrise.

Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

“Mit dem heutigen Handelstag beginnt auch an den Börsen der November”, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die letzten drei November endeten beim Dax alle positiv. Betrachtet man die vergangenen 15 Jahre, war der November im Durchschnitt für den Dax der beste Monat des Jahres. “Die Weihnachtsrally hat zuletzt immer mehr im November als im Dezember stattgefunden”, so Altmann.

Unterdessen geht der Government-Shutdown in den USA in seinen zweiten Monat. Damit ist der aktuelle Shutdown kurz davor, der bislang längste in der US-Historie zu werden. “An den Börsen ist der Shutdown zuletzt mehr und mehr in den Hintergrund getreten”, so Altmann. Anleger sollten sich des Shutdowns aber weiterhin bewusst sein. “Und je länger er andauert, desto größer werden die wirtschaftlichen Einbußen für die USA am Ende sein.”

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1526 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8676 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,97 US-Dollar; das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

