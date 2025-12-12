Newsletter
Freitag, Dezember 12, 2025
11.6 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dax startet im Plus – Anleger positiv gestimmt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Freitagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.450 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

Dax Startet Im Plus - Anleger Positiv Gestimmt
Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Die negativen Handelsimpulse würden derzeit fast vollständig ausgeblendet und der Fokus liege ausschließlich auf den positiven Aspekten, wie der zuletzt erfolgten Zinssenkung in den USA, kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. “Auch wenn die Luft zunehmend dünner zu werden scheint, bleiben die Investoren insbesondere bei den bisherigen Aktienfavoriten weiter am Ball”, so Lipkow. Das optimistische Lager habe voll und ganz die Kontrolle übernommen und dürfte nun bis zum Jahresende die Geschicke im Dax 40 weiter bestimmen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen kaum verändert: Ein Euro kostete 1,1739 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8519 Euro zu haben.

Der Goldpreis stieg leicht an, am Morgen wurden für eine Feinunze 4.287 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,41 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 8 Uhr deutscher Zeit 61,56 US-Dollar, das waren 28 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

