DAX startet im Plus – Coronakrise bleibt bestimmendes Thema

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:35 Uhr wurde der DAX mit rund 10.680 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Die Coronakrise bleibt auch in der neuen Woche das bestimmende Thema bei den Anlegern. Zuletzt hatte sich die Lage stabilisiert. Marktbeobachtern zufolge steigt deshalb die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft.

An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Wertpapiere der Münchener Rück, von Volkswagen und von Fresenius. Am Ende der Liste rangieren die Anteilsscheine von Linde, Covestro und der Deutschen Bank entgegen dem Trend im Minus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0859 US-Dollar (-0,18 Prozent).