Dax startet im Plus – noch keine weihnachtliche Ruhe

Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.280 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Fresenius, Zalando und die Porsche-Holding, am Ende Rheinmetall, Merck und Scout24.

“Mit dem heutigen Handelstag beginnt die letzte volle Handelswoche dieses Jahres. Von weihnachtlicher Ruhe dürfte diese Woche noch nicht viel zu spüren sein”, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Aus den USA stehe noch eine regelrechte Datenflut bevor, deren Höhepunkte der Arbeitsmarktbericht für den November und die Inflation für den November sind. “Dazu steht am Freitag der größte und wichtigste Verfalltermin des Jahres an.”

Beim Dax bleibe der Fokus auf der Verteidigung der runden Marke von 24.000 Punkten, so Altmann. Am Freitag hatte der Dax immerhin zum sechsten Mal in Serie über der psychologisch wichtigen Marke geschlossen.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1733 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8523 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 61,24 US-Dollar; das waren 12 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.