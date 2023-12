Dax startet im Plus – Wenig Schwung kurz vor Weihnachten

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 16.705 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht. An der Spitze der Kursliste standen Covestro, Zalando und Siemens, die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei BMW, Münchener Rück und Henkel.

Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

„Seit dem kurzzeitigen Sprung über die 17.000 fehlt es dem Dax an Schwung“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Zuletzt konnte der Dax mit dem Tempo der US-Indizes nicht mehr mithalten. Während der letzten Handelstage haben sich hier immense Divergenzen aufgebaut.“

Während der Dax am Montag den fünften Handelstag in Serie verloren habe, habe der Dow Jones den achten Handelstag am Stück im Plus beendet. „Die unterschiedliche Entwicklung der letzten Tage zeigt deutlich, dass die Anleger nach den letzten Notenbank-Treffen jenseits des Atlantiks mit früheren Zinssenkungen rechnen als in der Eurozone“, so Altmann. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0935 US-Dollar (+0,13 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9145 Euro zu haben.