Dax startet kaum verändert – Anleger werden vorsichtiger

Der Dax ist am Montag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.750 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Sartorius und Airbus, die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei Zalando, BASF und Covestro.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

„Angesichts der immer neuen Rekorde werden die Anleger vorsichtiger“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. „Und das ist ein gutes und positives Zeichen. Denn zu viel Euphorie und Optimismus haben der Börse noch nie gutgetan.“

Man sehe beim Dax eine zunehmende Absicherungsaktivität sowohl über Optionen als auch über Futures. „Beim Dax-Future hat das Volumen der ausstehenden Put-Optionen ein neues Sechs-Monats-Hoch erreicht“, so Altmann. „Diese zunehmende Skepsis macht zumindest einen schnellen und steilen Absturz beim deutschen Leitindex unwahrscheinlicher.“ Damit werde jetzt eine Art „Sicherheitsnetz“ aufgespannt, so der Marktexperte.

In China sind die Vorzeichen unterdessen anders – dort sind die Verbraucherpreise im November im Jahresvergleich um 0,5 Prozent gefallen, was den Anlegern wohl die Kauflaune verdirbt. „Viele sehen jetzt das Deflationsparkett in den Handelssälen von China und Hongkong“, so Altmann.