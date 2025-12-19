Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax startet kaum verändert – Optionsverfall im Fokus

Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Freitag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.210 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, die Deutsche Post und die Commerzbank, am Ende Symrise, Adidas und SAP.

Dax Startet Kaum Verändert - Optionsverfall Im Fokus
Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

“Es ist der größte und wichtigste Optionsverfall des Jahres”, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Beim Dax werden heute die vier größten ausstehenden Optionen fällig. Von den zehn größten Optionspositionen werden acht heute fällig. Von den 25 größten laufen 18 aus.

“Spannend wird vor allem, ob die heute auslaufenden Absicherungspositionen prolongiert werden”, so Altmann. “Andernfalls könnte der Dax einen großen Teil seines Sicherheitsnetzes verlieren.” Die wichtige Marke sei auch beim heutigen Optionsverfall die 24.000. “Hier laufen fast 10.000 Call-Kontrakte und fast 7.000 Put-Kontrakte aus.” Nach dem heutigen Handelstag dürften Handelsumsätze und Liquidität schlagartig zurückgehen. “Heute ist der letzte große Handelstag dieses Börsenjahres”, sagte der Marktexperte.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1714 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8537 Euro zu haben.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 59,60 US-Dollar; das waren 22 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

