DAX startet knapp über 13.700 Punkten

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.705 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

An der Spitze der Kursliste stehen die Aktien von RWE, Eon und Infineon. Die Anteilsscheine von Heidelbergcement, der Deutschen Lufthansa und von Daimler befinden sich am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas stärker.

Ein Euro kostete 1,0882 US-Dollar (+0,09 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.574,38 US-Dollar gezahlt (+0,54 Prozent). Das entspricht einem Preis von 46,51 Euro pro Gramm.