Dax startet leicht im Minus – Öl billiger

Der Dax hat am Freitag zum Handelsbeginn nachgelassen. Gegen 9:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.945 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. „Der Dax wird sich auch zum Wochenschluss weiterhin mit der 16.000-Kursmarke beschäftigen“, kommentierte Experte Andreas Lipkow den Handel am Morgen.

„International stehen erneut die Technologieaktien mit Fokus auf den KI-Sektor im Kaufinteresse der Investoren.“ Im deutschen Aktienmarkt sei dieser Sektor unterrepräsentiert und der Dax zu stark auf deutsche Exportwerte aus den Chemie- und Automotivesektoren ausgerichtet, so Lipkow. „Das ist derzeit ein klarer Bremsklotz für die weitere Aufwärtsdynamik des Deutschen Aktienindex.“

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0770 US-Dollar (-0,11 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9285 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 75,71 US-Dollar, das waren 25 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.