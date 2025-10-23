Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Dax startet leicht im Minus – Ölpreis steigt stark

DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.115 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Rheinmetall und MTU, am Ende RWE, Siemens und Heidelberg Materials.

Dax Startet Leicht Im Minus - Ölpreis Steigt Stark
Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1595 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8624 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,60 US-Dollar; das waren 3,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

“Der Ölpreis steigt als Reaktion auf die neuen Russland-Sanktionen von Donald Trump”, sagte Thomas Altmann von QC Partners. “Spannend werden hier sicherlich die geplanten Gespräche zwischen den USA und China über die chinesischen Käufe von russischem Öl.” Aktuell sei hier offen, ob Trump dieses chinesische Zugeständnis beispielsweise als Entgegenkommen für niedrigere Zölle fordern werde.

“Ein deutlicher Anstieg des Ölpreises wäre ein zusätzlicher Gegenwind für die hoch bewerteten Aktienmärkte”, so Altmann. “Zudem lassen sich hier Kausalketten spannen, bei denen höhere Energiekosten zu höherer Inflation und letztendlich zu ausbleibenden Zinssenkungen führen könnten.” Von daher sollten Anleger die Entwicklung des Ölpreises sehr genau beobachten.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

