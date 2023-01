Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:40 Uhr wurde der DAX mit rund 15.110 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien der Deutschen Bank, von FMC und der Deutschen Börse. Entgegen dem Trend gab es bei einigen Werten auch Abschläge, darunter Covestro, Airbus und BASF. Aus den Vereinigten Staaten wird es am „Martin Luther King Day“ keine Impulse geben: Die US-Börsen bleiben an dem Feiertag geschlossen. Der Ölpreis sank am Montagmorgen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 84,36 US-Dollar.

Das waren 92 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Der Gaspreis gab unterdessen weiter nach, eine Megawattstunde zur Lieferung im Februar kostete am Morgen rund 60 Euro und damit sieben Prozent weniger als am vorherigen Handelstag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

Foto: Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur