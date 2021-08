DAX startet leicht im Plus – Warten auf Fed-Chef Powell

Der DAX ist am Freitag mit einem leichten Plus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.800 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über Vortagesschluss. Zum Wochenausklang will US-Notenbank-Chef Powell vor der Fed-Konferenz in Jackson Hole eine Rede halten.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Anleger erhoffen sich Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik. An der Spitze der Kursliste standen zu Handelsbeginn die Anteilsscheine von Vonovia, Linde und Covestro. Am Ende finden sich die Aktien von Siemens Energy, FMC und Fresenius.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1764 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8501 Euro zu haben.