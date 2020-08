DAX startet mit Gewinnen – Quartalszahlen erneut im Fokus

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.735 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Erneut stehen am Donnerstag die Quartalsergebnisse mehrerer Unternehmen im Fokus der Anleger. Mit Siemens, der Münchener Rück, Adidas, Beiersdorf, Merck und Henkel hatten am Morgen gleich sechs DAX-Konzerne neue Geschäftszahlen vorgelegt, die unterschiedlich aufgenommen worden. Die Aktien von Adidas und Siemens legen kräftig zu, während die Anteilsscheine von Henkel und der Münchener Rück sich am Ende der Kursliste befinden.

Auch die Papiere von Beiersdorf lassen deutlich nach. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1876 US-Dollar (+0,09 Prozent).