DAX startet mit Kursgewinnen – Goldpreis steigt deutlich

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.680 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Adidas, Siemens und Volkswagen. Entgegen dem Trend Abschläge gibt es unter anderem bei den Papieren der Allianz, von Delivery Hero und von FMC. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1880 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8418 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.808 US-Dollar gezahlt (+1,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 48,93 Euro pro Gramm.