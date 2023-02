Dax startet mit leichtem Plus – US-Börsen bleiben geschlossen

Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:35 Uhr stand der Index bei rund 15.500 Punkten und damit 0,1 Prozent über dem Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste befanden sich am Morgen die Aktien von Continental, Covestro und Vonovia.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Bei einigen Werten gab es auch entgegen dem Trend Abschläge, am stärksten bei Airbus, MTU und FMC. Aus den Vereinigten Staaten wird es unterdessen am „Presidents` Day“ keine Impulse geben: Die US-Börsen bleiben an dem Feiertag geschlossen. Auch an Daten aus der „makroökonomischen Ebene“ mangele es am Montag, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow die Lage am Morgen. „Somit dürften die europäischen Investoren weiterhin auf die Unternehmen mit interessanten Recovery-Geschichten schauen und die Aktien aus den defensiven Sektoren bevorzugen.“

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0696 US-Dollar (+0,06 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9349 Euro zu haben. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 83,82 US-Dollar. Das waren 82 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.