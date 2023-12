Dax startet mit leichten Gewinnen – Vonovia vorn

Der Dax ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.420 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Vonovia, Deutsche Börse und Rheinmetall, die größten Verluste gab es entgegen dem Trend bei Fresenius, Bayer und Sartorius.

Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Es gebe gerade zwei Welten: „Der Deutsche Aktienindex eilt dem Rekordhoch entgegen, chinesische Aktien und der Ölpreis kennen derzeit nur den Weg nach unten“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „In diesem Spannungsfeld befinden sich Anleger, die über Gewinnmitnahmen nachdenken und jene, die noch einsteigen wollen, aber mit ansehen müssen, dass die Kurse nicht nennenswert zurückkommen.“ Insgesamt sei es gerade schwieriger geworden, noch überzeugende neue Gründe für weitere Käufe auf diesem hohen Kursniveau finden zu können.

„Der Hauptgrund bisher – die Hoffnung auf bald wieder sinkende Leitzinsen – ist bereits bekannt und einige Anleger beginnen gerade damit, ihren Optimismus hinsichtlich der hochgesteckten Erwartungen etwas zu hinterfragen“, so Stanzl. „Der Dax konnte wahrscheinlich auch aus diesem Grund gestern keine neuen Hochs mehr ausbilden und bewegt sich seitwärts.“ Der Aufwärtstrend sei dabei aber weiterhin als intakt anzusehen, sagte der Marktexperte.