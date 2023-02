Dax Startet Nach Powell Rede Freundlich

Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.395 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Linde, Eon und Merck. Abschläge gab es nur bei den Papieren von Volkswagen, der Porsche-Holding und von RWE. Die im Vorfeld mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell zur Zinspolitik wurde von den Anlegern offenbar gut verdaut. Dieser hatte am Dienstag bekräftigt, dass der Kampf gegen die hohe Inflation noch eine ganze Weile dauern werde.

Unterdessen dominieren positive Impulse von der Wall Street. „Das Zwölf-Monats-Hoch bleibt in Reichweite“, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der Optimismus auf dem Parkett sei weiterhin hoch. „Man könnte den Optimismus bereits als ungesund hoch bezeichnen.“

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0753 US-Dollar (+0,22 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9300 Euro zu haben.

Foto: Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur