Dax startet nach Weihnachten im Plus

Der Dax ist am Mittwoch nach der Weihnachtspause mit Zuwächsen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.755 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. „Am letzten Handelstag vor Weihnachten ist das Handelsvolumen auf ein Vier-Wochen-Tief gefallen und die Volumina werden an den drei verbleibenden Handelstagen dieses Jahres sicherlich niedrig bleiben“, sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Dass Rekorde im dünnen Markt vielleicht sogar noch leichter zu erzielen seien, hätten die US-Indizes am Dienstag eindrucksvoll gezeigt. „Von daher ist ein erneuter Angriff auf die 17.000 noch vor dem Jahreswechsel durchaus möglich“, ergänzte der Marktanalyst. „Der Euro ist relativ zum Dollar so stark wie zuletzt im August, allerdings ist das eher eine Dollar-Schwäche als eine Euro-Stärke, denn die Börsianer erwarten, dass die Fed früher mit Zinssenkungen beginnen wird als die EZB und das schwächt den Dollar“, sagte Altmann.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1050 US-Dollar (0,08 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9050 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 81,03 US-Dollar, das waren 4 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.