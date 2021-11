DAX startet ohne klare Richtung – Allzeithoch im Blick

Der DAX ist am Montagmorgen ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.040 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter Freitagsschluss. In den ersten Handelsminuten war der Index aber auch mal kurzzeitig bei bis zu 16.068 Punkten und damit immerhin über dem Schlusskurs vom Freitag, der der höchste aller Zeiten war.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Keine gute Vorlage gab es aus Asien: Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 29.507,05 Punkten geschlossen (-0,35 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen nahezu unverändert. Ein Euro kostete 1,1557 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend weiter für 0,8653 Euro zu haben.