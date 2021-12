DAX startet vor Bund-Länder-Runde Erholungsversuch

Die Börse in Frankfurt ist am Dienstag etwas erholt in den Handel gestartet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.340 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag, als Corona-Sorgen für kräftige Verluste gesorgt hatten.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Im Laufe des Tages werden die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den Corona-Gipfel von Bund und Ländern richten. Dabei werden unter anderem neue Kontaktbeschränkungen erwartet. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Anteilsscheine der Deutschen Börse, von Infineon und der Deutschen Bank. Am Ende rangieren die Aktien von FMC, Bayer und Delivery Hero. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1292 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8856 Euro zu haben.