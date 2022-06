Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.000 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Im Vorfeld der Gipfeltreffen von EU, G7 sowie NATO in den kommenden Tagen sind die Anleger Marktbeobachtern zufolge zurückhaltend. Nur wenige Werte konnten entgegen dem Trend am Morgen zulegen, unter anderem Beiersdorf, Qiagen und die Deutsche Bank. Die größten Abschläge gab es bei Covestro, Sartorius und BASF. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,0537 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9490 Euro zu haben.