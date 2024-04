Dax startet vor US-Inflationsdaten im Plus

Der Dax ist am Dienstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.200 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Rheinmetall und Siemens, am Ende MTU, Daimler Truck und Sartorius.

Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Am Nachmittag werden die Anleger mit Spannung auf die Vereinigten Staaten schauen, wo die Veröffentlichung neuer Inflationsdaten ansteht: „Die Inflationsdaten heute müssen schon sehr gut ausfallen und die Erwartungen deutlich unterbieten, um eine klar positive Reaktion am Aktienmarkt auszulösen“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.

„Die langsamere Fallgeschwindigkeit der Inflation ist längst bei der Fed angekommen und immer mehr Notenbanker äußern ihre Skepsis gegenüber einem zu schnellen Zinssenkungskurs.“ Das Warten auf eine Wende in der Geldpolitik der Fed könnte weitergehen und die positive Dynamik an der Wall Street insgesamt abnehmen, so Stanzl.