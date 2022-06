Der DAX ist am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start auch bis zum Mittag tief im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.035 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,9 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Fast alle Titel der Kursliste lagen mittags im negativen Bereich.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Im Plus rangierten zwischenzeitlich aber gegen den Trend die Aktien von Beiersdorf, Eon und der Deutschen Telekom. Der Ölpreis blieb ebenfalls angesichts neuer Konjunktursorgen kräftig im Minus. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 109,40 US-Dollar, das waren 526 Cent oder 4,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,0520 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9506 Euro zu haben.