DAX tritt auf der Stelle – Energieversorger mit dickem Plus

Zum Wochenausklang hat sich der DAX kaum bewegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.483,31 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Ganz anders sah es bei den Einzelwerten aus: RWE führte mit einem Plus von über sechs Prozent kurz vor Handelsende die Kursliste mit deutlichem Abstand an, zog aber auch die Eon-Aktie mit hoch.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

RWE winkt eine milliardenschwere Entschädigung wegen des Braunkohle-Ausstiegs. In einem Medienbericht hieß es, die Politik sei sich mit dem Energiekonzern weitgehend handelseinig. Genannt wurden bis zu zwei Milliarden Euro an Entschädigung.

Schlusslicht im DAX war am Freitag die Lufthansa-Aktie, wohl auch belastet durch die Unsicherheiten am Golf. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1115 US-Dollar (+0,08 Prozent).