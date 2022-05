DAX verdaut Inflationsschock und legt zu

Zum Wochenstart hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.575,98 Punkten berechnet, 0,79 Prozent höher als am Freitag. Dabei sah es zunächst so aus, als ob die Börse sichtlich nervös auf die neuen Inflationsdaten reagierte, die mit 7,9 Prozent Teuerung eine höhere Geldentwertung ausweisen, als manche Marktteilnehmer es erwartet hatten.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Nach 14 Uhr halbierte der DAX seine Gewinne, um dann aber doch wieder auf das vorherige Niveau zurückzukehren. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag sogar etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0785 US-Dollar (+0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9272 Euro zu haben.

Wenig Bewegung gab es bei den Energiepreisen. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 120,50 US-Dollar, das waren 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Gas zur Lieferung im Juni war 1,1 Prozent teurer als am Freitag und kostete rund 88 Euro pro Megawattstunde. Das impliziert weiterhin einen Verbraucherpreis von mindestens rund 14 bis 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.