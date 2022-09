Dax Verzeichnet Zu Handelsstart Deutliche Verluste

Der DAX ist am Freitag mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet. Um 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.770 Punkten und damit 1,4 Prozent unter Vortagesschluss berechnet.

Nur Papiere von Deutscher Börse und Telekom konnten sich knapp im grünen Bereich halten. Die Deutsche Post gab gar über sechs Prozent nach. Am Freitag ist wieder sogenannter „Hexensabbat“, an dem Terminkontrakte wie Futures und Optionen verfallen. Große Marktteilnehmer, die es sich leisten können, könnten an solchen Tagen versuchen, die Kurse in letzter Minute in eine gewünschte Richtung zu lenken. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen weiter knapp unter der Paritätslinie. Ein Euro kostete 0,9992 US-Dollar (+0,05 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0008 Euro zu haben.

Foto: Händler an einer Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur