Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dax weiter im grünen Bereich – Gea vorn

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.120 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Gea, die Allianz und Rheinmetall, am Ende Airbus, Adidas und Daimler Truck.

Dax Weiter Im Grünen Bereich - Gea Vorn
Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

Die Anleger halten sich vor der morgigen Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) weiterhin zurück. Marktbeobachtern zufolge überwiegt auf dem Parkett mit Blick auf den Termin aber der Optimismus.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1639 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8592 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,60 US-Dollar; das waren 11 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

0
Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in...
Augsburg Stadt

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Neueste Artikel