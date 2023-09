Dax wieder auf Vortagesniveau – Zurückhaltung vor EZB-Entscheid

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag wieder auf das Vortagesniveau zurückbewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 15.660 Punkten berechnet, was einem minimalen Plus gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht. Die größten Gewinne gab es bei Siemens Energy, Merck und der Münchener Rück, größere Verluste wurden unter anderem bei den Auto-Werten verzeichnet.

Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, über dts Nachrichtenagentur

Im Vorfeld der Zinsentscheidung der EZB springe kein Investor aus der Deckung hervor, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. „Das zeigen auch die heutigen Tagesgewinner, die überwiegend aus den defensiven Branchen entstammen.“ Die Wirtschaft in Deutschland entwickele sich weiter rückläufig und der Rückgang gewinne an Breite.

„Nach den Auto- und Chemiebranchen verlieren nun auch die Elektronikunternehmen an Absatzschwung“, so Lipkow.