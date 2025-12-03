Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
10.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Deadline für Renten-Rebellen in Unionsfraktion abgelaufen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Deadline für Abgeordnete der Unionsfraktion, dem Fraktionsvorstand ein geplantes Nein bei der Bundestagsabstimmung zum Rentenpaket am Freitag anzukündigen, ist am Mittwochmittag abgelaufen. Wie viele entsprechende Rückmeldungen es gab, blieb auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur bei der Fraktion zunächst offen.

Deadline Für Renten-Rebellen In Unionsfraktion Abgelaufen
Johannes Winkel am 02.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Nach den eigenen Regeln der Fraktion soll ein Abweichen von der Fraktionsmehrheit bei Abstimmungen bis zum Vortag angekündigt werden, also in diesem Fall bis Donnerstag. In der Sitzung am Vortag war aber die Bitte geäußert worden, schon bis Mittwochmittag, 12 Uhr, dem Fraktionsvorstand entsprechende Ankündigungen zu machen.

Bei einer Probeabstimmung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte sich zwar eine überdeutliche Mehrheit für das mit der SPD vereinbarte Gesetzesvorhaben ausgesprochen, ein gutes Dutzend Abgeordneter stimmte aber dagegen. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Abgeordneten, die größtenteils der Jungen Gruppe zugehörig sein dürften, auch in der Bundestagssitzung mit Nein stimmen. Die Koalition aus Union und SPD hat insgesamt nur zwölf Stimmen mehr als die absolute “Kanzlermehrheit”. Verweigert also ein Dutzend Abgeordneter aus der Union die Zustimmung, ist die eigene Mehrheit in Gefahr, auch wenn eine einfache Mehrheit bei der Abstimmung reichen würde.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.12.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel