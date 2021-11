DEB-Auswahl siegt zum Deutschland Cup-Auftakt gegen Russland

Auftaktsieg beim Deutschland Cup 2021: Gegen Russland startete die deutsche Nationalmannschaft durch einen 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) erfolgreich in das Traditionsturnier des DEB, das bis kommenden Sonntag zum vierten Mal in Folge in Krefeld ausgetragen wird. Die Tore für die DEB-Auswahl erzielten Lean Bergmann, Yasin Ehliz, Leo Pföderl und Tobias Rieder.

Nach zwei intensiven Trainingstagen ging die DEB-Auswahl entsprechend heiß in die Partie gegen die junge, laufstarke russische Mannschaft. Nach einem Jahr „Corona-Pause“ waren endlich auch wieder Zuschauer beim Deutschland Cup in der YAYLA ARENA zugelassen, die beide Mannschaften von den Rängen lautstark anfeuerten.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus Russland. Mit zwei schnell vorgetragenen Angriffen erzielten Maxim Groshev (8.) und Maksim Tsyplakov (9.) binnen 40 Sekunden die Führung. Doch die deutsche Auswahl ließ sich davon nicht verunsichern und kam durch Lean Bergmann (10). umgehend zum Anschlusstreffer. Auch danach fand die deutsche Mannschaft immer besser in das Spiel und kam schon wenig später zum Ausgleich durch Yasin Ehliz (13). Bis zur ersten Pause blieb die Partie weiter intensiv und spannend – Tore fielen keine mehr.

Auch im zweiten Abschnitt wurde die Partie intensiv und temporeich geführt. Jetzt konnte sich vor allem die DEB-Auswahl immer öfter im gegnerischen Drittel festsetzen, was schließlich mit den Führungstreffer durch Leo Pföderl belohnt wurde. Auch in Unterzahl überzeugte die DEB-Auswahl. Bei mehreren Powerplay-Situationen behielt die Nationalmannschaft den Überblick mit einem starken Jenike im Tor.

Im Schlussdrittel nutzte Tobias Rieder in der 42. Minute eine Powerplay-Situation zum 4:2. Der Landshuter in Diensten des schwedischen Topteams Växjö Lakers traf bereits sieben Sekunden nachdem der russische Spieler auf der Strafbank Platz genommen hatte. Knapp sieben Minuten vor dem Ende machten es die Russen noch einmal spannend. Maxim Sorkin verkürzte auf 4:3. 90 Sekunden vor Schluss nahmen die Gäste den Kepper zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Aber Blocks von Patrick Hager und Stefan Loibl und ein starker Andy Jenike verhinderten ein weiteres Gegentor.

Als bester Spieler der DEB-Auswahl wurde Lean Bergmann ausgezeichnet.

Am morgigen Freitag steht ein weiterer Trainingstag für die deutsche Nationalmannschaft auf der Agenda. Denn am kommenden Samstag trifft die DEB-Auswahl auf die Schweiz (14.30 Uhr). Bereits am heutigen Nachmittag waren die Eidgenossen im Auftaktspiel des Deutschland Cup 2021 den Slowaken mit 1:7 unterlegen.

Das Spiel wird wieder live auf MagentaSport als Einzelspiel und in der Konferenz (kostenfrei) übertragen. Tickets für das Nachbarschaftsduell in der Krefelder YAYLA ARENA gibt es online über www.deb-online.de/tickets.