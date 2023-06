Defensivstützen bleiben beim EHC Königsbrunn

Die Defensive des EHC Königsbrunn war in der letzten Saison ein wichtiger Faktor für den Gewinn der Meisterschaft. Mit den Verteidigern Gustav Veisert, Max Petzold und Luca Szegedin haben nun drei Leistungsträger für die neue Spielzeit verlängert.

Gustav Veisert erlernte den Eishockeysport im Nachwuchs des ERC Ingolstadt und in Rosenheim. Bei den Starbulls kam er zu ersten Einsätzen in der DEL2, ehe er 2017 ligaintern zu den Dresdener Eislöwen wechselte. Bis 2018 stand er dann bei den Tigers des EHC Bayreuth unter Vertrag. 2019 verschlug es ihn in die Brunnenstadt und ist auf und neben dem Eis nicht mehr wegzudenken. Der 27-jährige Edeltechniker wurde immer wieder mal im Angriff eingesetzt und erspielte insgesamt 60 Scorerpunkte für Königsbrunn.

Der 22-jährige Max Petzold absolvierte in Augsburg und Ingolstadt seine Ausbildung als Stürmer, 2019 kam er bei den Landsberger Riverkings zu seinen ersten Einsätzen im Seniorenbereich. 2020 wechselte er nach Königsbrunn und wusste nicht nur wegen seiner beeindruckenden Physis als Verteidiger zu überzeugen. Er wurde wie auch Gustav Veisert immer wieder als Stürmer eingesetzt und erzielte insgesamt starke 30 Scorerpunkte für den EHC.

Luca Szegedin startete schon 2019 beim EHC, für den 23-jährigen gebürtigen Augsburger war es die erste Station im Erwachsenenhockey. Ausgebildet wurde er im Nachwuchs der Panther, in Königsbrunn entwickelte er sich sehr schnell zu einem wichtigen Leistungsträger. Der beinharte und souveräne Verteidiger musste in den Play-offs viel einstecken, denn er blockte reihenweise Schüsse kompromisslos mit seinem Körper und ließ seine Gegenspieler meist alt aussehen.

EHC-Coach Bobby Linke weiß um die Qualitäten der Defensivspezialisten: „Ich bin sehr froh, dass die drei weiterhin bei uns spielen. Jeder von ihnen hatte letzte Saison eine bestimmte Rolle in unserem Spiel gefunden. Max war als Allrounder sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm ein belebendes Element. Gustav und Luca haben sich als Defensivpaar super ergänzt und hatten einen sehr großen Anteil an unserem sportlichen Erfolg. Da alle noch nicht sehr alt sind, bin ich gespannt welche Entwicklung in der kommenden Saison zu sehen sein wird.“