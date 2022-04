Deisenhausen | Biber durch illegal aufgestellte Falle getötet

Am Samstagmorgen begaben sich mehrere Personen zum Fischen an einen Weiher am südlichen Ortsrand von Deisenhausen. Hier entdeckten sie einen toten Biber am Ufer des Gewässers.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Biberberater des Landratsamts Günzburg steht fest, dass der Biber offenbar durch eine illegal aufgestellte Falle gefangen und hierdurch getötet wurde. Die Hintergründe hierzu sind unklar, Hinweise auf den Täter sind derzeit nicht bekannt. Ermittlungen wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz wurden eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden.

