DEL-Hauptrunde verlängert | Augsburger Panther können Spiele nachholen

Die 15 Clubs der PENNY DEL haben sich gemeinsam dazu entschieden, die aktuelle Hauptrunde um eine Woche zu verlängern. Die letzten beiden Spieltage (59 und 60) finden nun am Freitag, 01. April und Sonntag, 03. April 2022 statt.

„Wir sind froh, dass wir nun Klarheit haben, was den Spielplan angeht. Wir gewinnen durch die zusätzliche Woche Zeit, so dass wir die ausgefallenen Spiele möglichst alle nachholen können“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

So konnten nun auch die zwei ausgefallenen Spiele der Panther in Iserlohn (47.Spieltag) und zuhause gegen Wolfsburg (29. Spieltag) neu angesetzt werden.

Die neuen Spieltermine lauten wie folgt:

Freitag, 25. März 2022 um 19:30 Uhr – Iserlohn Roosters vs. Augsburger Panther

Sonntag, 27. März 2022 um 16:30 Uhr – Augsburger Panther vs. Grizzlys Wolfsburg

Freitag, 01. April 2022 um 19:30 Uhr – Nürnberg Ice Tigers vs. Augsburger Panther

Sonntag, 03. April 2022 um 14:00 Uhr – Augsburger Panther vs. Düsseldorfer EG



Die 1. Playoff-Runde startet ab dem 05. April 2022. Die Serien im Viertelfinale starten ab dem 10. April. Das erste Halbfinale findet am 20. April statt. Die Finalserie um die Meisterschaft beginnt am 30. April 2022.