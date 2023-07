Die DEL spielt künftig auch samstags – Augsburger Panther starten in Wolfsburg in die 30. DEL-Saison

Heute hat die PENNY DEL den Hauptrundenspielplan für ihre 30. Saison veröffentlicht. Die Augsburger Panther starten am Freitag, 15. September 2023 auswärts bei den Grizzlys Wolfsburg in die Jubiläumsspielzeit. Das erste Heimspiel folgt am Sonntag, 17. September gegen die Löwen Frankfurt.

Insgesamt erstreckt sich die reguläre Saison bis Freitag, 08. März 2024 über 52 Spieltage, die 1. Playoff-Runde startet dann am Sonntag, 10. März. Der neue Meister steht nach einem möglichen Spiel 7 im Finale spätestens am 30. April fest. Weiterhin gelten die bekannten Anfangszeiten: Partien an Werktagen beginnen um 19:30 Uhr, während an Sonn- und Feiertagen der erste Puck um 14:00 Uhr, 16:30 Uhr oder 19:00 Uhr fällt. Erstmals finden Spiele der PENNY DEL an einem Samstagabend statt. „Wir werden insgesamt vier Partien exklusiv an einem Samstagabend haben. In Absprache mit unseren Clubs und unserem Medienpartner MagentaSport möchten wir den Fans damit einen neuen Sendeplatz vorstellen. Wir sehen das als zusätzlichen Service für alle Eishockey-Fans“, erklärt Jörg von Ameln, Leiter Spielbetrieb der PENNY DEL. Alle Partien laufen weiterhin live bei MagentaSport.

Was die Spielplangestaltung an sich angeht, mussten die Ligaverantwortlichen im Prozess wie immer auf diverse Einflussfaktoren Rücksicht nehmen. Es geht um Hallenverfügbarkeiten, Maßnahmen der Nationalmannschaften sowie um internationale Rahmentermine. „Zudem berücksichtigen wir den Rhythmus von Heim- und Auswärtsspielen und die regelmäßigen Abstände der gleichen Spiele“, so von Ameln. Erwähnenswert ist zusätzlich, dass die Auswärtsreisen optimiert wurden.

Tickets für alle Heimspiele der Panther gibt es ab Dienstag, 01. August 2023 ab 17:00 Uhr im 1878 SHOP, der an diesem Tag aus der Sommerpause zurückkehrt, sowie online unter www.panthertickets.de. Ebenfalls an diesem Tag absolviert das Team von Christof Kreutzer die erste gemeinsame öffentliche Eistrainingseinheit im Curt-Frenzel-Stadion.

Unter www.aev-panther.de/spielplan ist der komplette Spielplan der Panther im Web zu finden. Die Hauptrunden-Spieltage und alle weiteren Termine gibt es auch weiterhin im immer aktuellen und kostenlosen Fankalenderfeed, der unter www.aev-panther.de/kalender abonniert werden kann.