DEL2 | ESV Kaufbeuren startet mit Heimspiel gegen Ravensburg in die Saison

Am Montag wird der offizielle Spielplan der DEL2 veröffentlicht, zuvor wird das Auftakt-Wochenende als kleiner Vorgeschmack bekannt gegeben.

Gleich mehrere Derbys gibt es am ersten Spieltag: Der ESV Kaufbeuren empfängt die Ravensburg Towerstars, seit Jahren gilt diese Paarung als gelebtes Derby – auch wenn das Duell bundeslandübergreifend ist. Die Lausitzer Füchse treffen zudem auf die Dresdner Eislöwen und der DEL2-Aufsteiger aus Selb beginnt die Saison in Bayreuth. Am zweiten Spieltag empfangen die Selber Wölfe beim ersten Heimspiel in der DEL2 den Vizemeister aus Kassel.

Eine Besonderheit im Monat Oktober gibt es für den EV Landshut. Aufgrund der Stadion-Baumaßnahmen wird der EVL zunächst nur Auswärtsspiele bestreiten. Das erste Heimspiel findet dann am Sonntag, 31. Oktober gegen die Lausitzer Füchse statt.