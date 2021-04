Dem Stress keine Chance: kostenfreie Online-Vorträge für Pädagoginnen und Pädagogen und Eltern

Die letzten Monate haben Pädagoginnen und Pädagogen aber auch Eltern einiges abverlangt. Auch der ganz normale Schul-, Kita- und Familienalltag steckt voller Stressfallen. 3malE, die Bildungsinitiative der Lechwerke (LEW), bietet deshalb für Lehrerinnen und Lehrer, pädagogische Fachkräfte in Kitas sowie Eltern zwei Fachvorträge in einer Online-Veranstaltung an.

Astrid Brüggemann, Mentaltrainerin und Dozentin der Akademie für Lernpädagogik, vermittelt kleine, schnell umsetzbare Tipps, die den Schulalltag sofort spürbar aufwerten. Sie spricht über stressfreie Kommunikation und zeigt, wie die Kraft positiver Sprache genutzt werden kann. Petra Schiller und Michaela Schimanek – MBSR-Lehrerinnen (MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction) am Institut für Achtsamkeit und Stressbewältigung – erklären, wie man mit Achtsamkeit gelassener durch den Alltag kommt und der Stressspirale entgeht. Die Expertinnen sprechen über Selbstfürsorge und zeigen einfache, praktische Übungen.

Die Veranstaltung findet online statt am Mittwoch, 28. April, von 17:00 bis 19:45 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.lew-3malE.de/Akademie