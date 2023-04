Demirovic-Traumtor sichert dem FC Augsburg einen Punkt in Frankfurt

Auch das heutige Duell sollte nicht das Ende der langen Sieglos-Serien von Eintracht Frankfurt und des FC Augsburg bedeuten. Nach einem Traumtor von Demirovic konnten die Schwaben aber zumindest einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.

Nach sechs sieglosen Spielen benötigte der FC Augsburg aus dem Auswärtsspiel in Frankfurt dringend Punkte. Die Schwaben begannen entsprechend engagiert. Während die Eintracht in der Anfangsphase ihre Linie im Spiel nach vorne suchte, zeigte sich der FCA bemüht im Spielaufbau. Der Führungstreffer schien aber weit entfernt, die beste Gelegenheit schlenzte Maier von der Strafraumlinie in Trapps Arme (10.). Auch ohne richtige Torchance zugelassen zu haben lag man nach 25 Minuten auf einmal hinten. Rexhbecaj konnte eine ungefährliche Hereingabe von Buta nicht klären, stattdessen fälschte er den Ball unglücklich Führung für die Hausherren ab. Es sollte der einzige Höhepunkt in einer wenig begeisternden ersten Hälfte. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich sollte Beljo kurz vor der Pause haben. Der Kroate zögerte zu lange, sein Schuss konnte zur Ecke geklärt werden.

Vor drei Jahren gewann der FCA letztmals nach einem Pausenrückstand, um daran etwas zu ändern wechselte Trainer Maaßen zur Pause gleich doppelt. Für den schwachen Veiga und Engels kamen Gumny und Baumgartlinger in die Partie. Früchte sollte diese defensivere Ausrichtung zu Beginn von Halbzeit 2 nicht bringen, die SGE war wie zum Ende der ersten 45 Spielminuten die etwas aktivere Mannschaft. Ein Demirovic-Schuss wurde von Trapp über das die Latte gelenkt. Der nächste Versuch des Bosniers landete aber im Tor, und wie. Eine Vargas-Hereingabe knallte er aus der Luft in einer Drehungbewegung aus zehn Metern unhaltbar zum Ausgleich ins lange Eck (58.). Der Treffer gab Augsburg frischen Wind. Bitter: Baumgartlinger hatte dem Spiel der Schwaben nach seiner Einwechslung Stabilität verliehen, musste aber zwanzig Minuten vor dem Ende mit einer Knieverletzung bereits wieder ausgewechselt werden. Der Österreicher konnte so nicht mehr mithelfen, dass sein Team in der Ferne das Punktekonto anfüttern kann. In einem ereignisarmen Bundesligaspiel sollte anschließend aber nicht mehr viel passieren. Auch wenn Augsburg damit im siebten Spiel in Folge ohne Sieg bleibt, könnte der zwölfte Auswärtspunkt der Saison im Kampf um den Klassenerhalt Gold wert sein.

Eintracht Frankfurt: Trapp – Tuta, Hasebe, Lenz – Buta (90. Chandler), Dina Ebimbe (82. Alidou) Rode, Knauff (67. Aaronson), Kamada, Götze – Borré (82. Lindström)

FC Augsburg: Koubek – Pedersen, Gouweleeuw, Uduokhai, Renato Veiga (46. Gumny) – Engels (46. Baumgartlinger/71. Dorsch) , Rexhbecaj, Maier, Vargas (62. Vargas) – Beljo (92. Yeboah), Demirovic

Tore: 0:1 Rexhbecaj (25./ET), 1:1 Demirovic (58.)

Gelbe Karten: Dina Ebimbe, Tuta | Veiga, Demirovic

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: