Demo gegen Corona-Maßnahmen in Kempten – Unbekannte Angreiferin tritt Teilnehmerin ins Gesicht

Am Samstag, 11.12.2021 gegen 12:30 Uhr fand in Kempten in der Innenstadt die Versammlung „Schild-Bürger für Grundrechte“ statt. Zur genannten Zeit trat eine bislang unbekannte weibliche Person aus einer kleinen Gruppe von insgesamt vier Personen heraus eine Versammlungsteilnehmerin ins Gesicht.

Die 23-jährige Geschädigte wurde hierbei im Gesicht verletzt. Die unbekannte Täterin, sowie die drei weiteren Personen dieser Gruppe, entfernten sich nach der Tat in unbekannte Richtung.

Die weibliche Täterin wird als ca. 170 cm groß, schlank und augenscheinlich 17 Jahre alt beschrieben. Die Polizei Kempten ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (0831) 9909-2140.

