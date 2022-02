Demos | Erbehliche Verkehrsbehinderungen in der Augsburger Innenstadt erwartet

Wegen mehrerer Veranstaltungen mit zum Teil mehreren Tausend Teilnehmern kommt es am Samstag, 26. Februar sowie am Montag, 28. Februar erneut zu teils erheblichen Behinderungen im ÖPNV im gesamten Stadtgebiet. Etliche Linien müssen komplett abgebrochen werden. Wegen der großräumigen Straßensperrungen können auch Ersatzbusse nicht eingesetzt werden.

Wegen einer Versammlung am Rathausplatz muss am Samstag, 26. Februar die Straßenbahnlinie 1 aus Lechhausen kommend ab 13 Uhr bis voraussichtlich 19 Uhr nach der Haltestelle Leonhardsberg gewendet werden. Eine Weiterfahrt zum Königsplatz und nach Göggingen ist nicht möglich. Die Linie 1 aus Göggingen fährt nur bis Königsplatz. Außerdem kann wegen einer weiteren Versammlung die Buslinie 32 ab 13:00 Uhr nicht über die Maximilianstraße fahren, sondern verkehrt soweit möglich bis voraussichtlich 19:00 Uhr über Theodor-Heuss-Platz und Rotes-Tor.

Ab 16:30 Uhr bis voraussichtlich 19:00 Uhr ist am Samstag die gesamte Innenstadt wegen einer Versammlung für den Verkehr gesperrt. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Straßenbahnbetrieb. Auch wenn der Linienbetrieb soweit wie möglich aufrechterhalten werden soll, muss damit gerechnet werden, dass ab 16:30 Uhr bis voraussichtlich 19:00 Uhr die Straßenbahnlinien 1 aus Göggingen, 2 vom Uniklinikum, 4 aus Augsburg Nord und 6 aus Stadtbergen nicht verkehren können und komplett eingestellt werden müssen. Die Linien 2 und 3 aus Haustetten und die Linie 6 aus Friedberg/West wenden am Roten Tor. Eine Weiterfahrt zum Königsplatz ist nicht möglich. Buslinien werden nach Möglichkeit weiträumig um den Innenstadtbereich umgeleitet.

Ein Einsatz von Ersatzbussen ist wegen der großräumigen Sperrungen in der Innenstadt und der Vielzahl der betroffenen Linien nicht möglich.

Montag, 28. Februar:

Wegen einer Versammlung kann am Montag, 28. Februar ab 18:00 bis voraussichtlich 20:00 Uhr die Linie 1 vom Königsplatz nach Göggingen nicht verkehren. Wegen der weiträumigen Straßensperrungen ist auch hier der Einsatz von Ersatzbussen nicht möglich.

Aktuelle Informationen über Abfahrtszeiten der Linien sind in Echtzeit in der swa Mobil-APP verfügbar. Bei Störungen, deren Ende nicht abzusehen ist, ist eine korrekte Anzeige der Verspätungen jedoch kaum möglich. Es werden aber Lauftexte an den Anzeigen der Haltestellen eingespielt, die über die voraussichtliche Dauer der Verspätung informieren, wenn sich das absehen lässt.