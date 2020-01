Den Wagen schön vollgepackt – Dreistes Diebestrio im Landkreis Augsburg unterwegs

Gestern Abend versuchte ein dreistes Diebestrio in zwei Supermärkten im Landkreis Augsburg sein Glück. Die Vorgehensweise war dabei immer die Gleiche: Den Wagen vollpacken und dann ab durch die Türe.

Am Samstag in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr befanden sich zwei männliche und eine weibliche Person in einem Supermarkt in der Wertinger Straße in Zusmarshausen. Dort beluden sie einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von ca. 600 Euro und schoben diesen zurück in Richtung Eingang. Zwei der drei Täter verließen nun den Markt und wollten dem dritten Täter das Verlassen des Marktes über die Eingangstüre ermöglichen. Als eine aufmerksame Mitarbeiterin das Vorgehen bemerkte, flüchteten die Täter ohne Einkaufswagen und somit ohne Beute.

Anschließend, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 18.35 Uhr, versuchten die Täter das Gleiche in einem Supermarkt in Dinkelscherben in der Augsburger Straße. Hier wurde ebenfalls ein Einkaufswagen mit Waren im Wert von ca. 620 Euro beladen und versucht, diesen über die Eingangstüre nach draußen zu bringen. Auch hier scheiterte der Diebstahl, weil eine Mitarbeiterin auf das Vorgehen aufmerksam wurde. Die Täter konnten wieder flüchten.

Sie wurden wie folgt beschrieben:

2 x männlich, ca. 170 cm groß, schlank, scheinbares Alter 30 Jahre.

1 x weiblich, ca. 160 cm groß, dick, scheinbares Alter 30 Jahre. Die Frau hatte einen pinkfarbenen Rucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der PI Zusmarshausen, Tel: 08291 / 18 900 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.