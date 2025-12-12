Depeche Mode an Spitze der Album-Charts – Roland Kaiser auf Platz 3

Mit “Memento Mori: Mexico City” hat zum 13. Mal ein Album von Depeche Mode die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts erreicht. Das teilte die GfK am Freitag mit. Damit stellt die Band einen neuen Rekord auf, denn dies hat kein internationaler Künstler zuvor erreicht.

Zwei weitere Konzertmitschnitte komplettieren das Podium. “Coming Home Live” der Scorpions landet auf Platz zwei und Roland Kaisers “Roland Kaiser – 50 Jahre. Alle Hits. Live” Platz drei.

Die Vorwochensieger von Kraftklub (“Sterben in Karl-Marx-Stadt”) rutschen an die achte Stelle und sind von 22 Weihnachtsalben umgeben, darunter Michael Bublés “Christmas” (fünf), “Die 30 besten Weihnachts- und Winterlieder” von Simone Sommerland, Karsten Glück & Die Kita-Frösche (13) und Rolf Zuckowskis “Winterkinder … auf der Suche nach Weihnachten” (16).

In den Single-Charts fällt Mariah Carey (“All I Want For Christmas Is You”) nach ihrem Allzeit-Rekord in der vergangenen Woche an die zweite Position zurück und überlässt Wham (“Last Christmas”) den Spitzenplatz. Insgesamt sind bereits 50 Festtagslieder vertreten. In der Top 20 stellen sich einzig Taylor Swift (“The Fate Of Ophelia”, drei) und der “KPop Demon Hunters”-Song “Golden” (15) diesem Ansturm entgegen.

