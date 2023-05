Der Abend der Entscheidung – Ulmer Basketballer will mit Heimsieg gegen Rostock in die Playoffs einziehen

Mit einem Sieg im letzten Heimspiel der regulären Saison steht ratiopharm ulm sicher in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Tip-Off gegen die Rostock Seawolves ist Freitag um 19 Uhr.

Dramatik, Spannung und Spektakel: Es ist angerichtet. Nur noch ein Sieg fehlt den Ulmern fürs Erreichen der Playoffs. Im finalen Kampf um die besten Platzierungen fallen bereits am Freitag einige Entscheidungen. Auch wenn noch viele Szenarien möglich sind, ist der Mannschaft von Anton Gavel bei einem Heimsieg Platz sieben sicher. Da allerdings auch Rostock noch um einen Playoff-Platz kämpft, verspricht die Partie einiges an Spannung: „Genauso wie Rostock wissen wir, um was es geht. Wir werden morgen ein Spiel mit Play-Off Charakter erleben. Die Spieler wissen, worauf es ankommt und müssen bereit sein“, erklärt der Head Coach. Der Heimtrend der letzten Wochen kann sich dabei sehen lassen: Mit Ausnahme des Bayernspiels hat ratiopharm ulm die letzten sieben BBL-Heimspiele für sich entschieden und konnte neben Play-Off Teilnehmer Oldenburg zuletzt in einem Double-Overtime Showdown den MBC bezwingen (128:122). Gründe dafür sieht Forward Philipp Herkenhoff auch an der stimmungsvollen Atmosphäre in der ratiopharm arena: „Natürlich geben uns die Fans nicht nur die Zusatzmotivation, sondern auch in schweren Momenten den Extrapush. Das ist und bleibt ein großer Vorteil, auf den es auch morgen ankommen wird.“ Nur noch wenige Tickets zu haben – Sichere Dir deine Plätze für das letzte Heimspiel der regulären Saison.

Aufsteiger auf Play-Off Mission

Genau acht Aufsteigern gelang es seit der Jahrhundertwende in der Auftaktsaison direkt die Play-Offs zu erreichen, zuletzt Rasta Vechta 2019. Allein der direkte Vergleich mit den NINERS Chemnitz trennt die Seawolves aktuell von Play-Off Platz acht. Das Restprogramm ist mit den Ulmern und Ludwigsburg zwar nicht weniger schwer, doch konnte die Mannschaft von Christian Held zum Auftakt ihrer ersten Bundesligasaison gegen beide Teams einen Sieg erringen. Hinter Rekordmeister Alba Berlin stehen beim Aufsteiger neben den meisten Defensivrebounds (25,8) auch die meisten Blocks in der Liga zu Buche (3,3 Bs). Den wohl größten Anteil hat bei Rostock einer, der bereits jetzt für sein Team „abgeräumt“ hat. Selom Mawugbe ist der diesjährige „Defensive Player of the Year.“ Mit 6,7 Rebounds und 2,1 Blocks pro Partie steht der Center auch für hohe Effizienz unter dem Korb (75%). Volle Power liefern dazu die Erfolgsgaranten JeQuan Lewis (15,7 Pkt, 7,3 As) und Derrick Alston Jr. (15,3 Pkt, 4,0 Reb) auf beiden Seiten des Feldes. Außerdem ist das Spiel durch eine hohe Geschwindigkeit geprägt, weiß auch Anton Gavel: „Rostock spielt mit einer enorm hohen Pace, entsprechend wird es ein Spiel mit viel Transition und Fast-Break-Situationen. Wir sind gewarnt.“