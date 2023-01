Nach dem Zittersieg in Wolfsburg wollten die Augsburger Panther auch vor heimischer Kulissen Versöhnliches zeigen. Gegen die Iserlohn Rooster führte der AEV nach einem frühen Tor lange mit 1:0, doch wie am Montag verlor man auch gegen die Sauerländer den möglichen Dreier kurz vor Schluss. In der Verlängerung konnte der sicher nicht unverdiente Zusatzpunkt eingefahren werden.

„Verdient euch diese Kurve“, unter dieses Motto hatten die AEV-Fanclubs das heutige Heimspiel gegen Iserlohn gestellt und der eigenen Mannschaft für die ersten Minuten die Unterstützung verweigert. Die Panther hatten den Auftrag angenommen und sich von Beginn an engagiert gezeigt. Nach einer schönen Vorlage von Kuffner konnte der Schwede Wännström die Augsburger dann auch früh in Führung bringen (11.). Mit dem Treffer beendete der eigenen Anhang dann den Boykott auch.

Nachdem es in einem umkämpften, aber beidseitig fehlerbehafteten Mittelabschnitt keine weiteren Treffer gegeben hatte, ging es mit dem knappsten aller Vorsprünge auch in die letzten zwanzig Minuten.

Augsburg kassiert wieder späten Ausgleich

Auch wenn dem Duell mit den Roosters die große Klasse auch in der Folge fehlte, blieb das Ganze aufgrund des knappen Spielstands zu jeder Zeit spannend. Während IEC-Angreifer Poirier gute zehn Minuten vor dem Ende auf der Strafbank schmorte, hätte Johnson nach einer feinen Einzelleistung die Vorentscheidung erzielen müssen, doch der scheiterte an Gästegolie Jenike.

Auf der anderen Seite standen die Panther zumeist sicher, die wenigen guten Gelegenheiten der Sauerländer konnte Endras-Vertreter Keller mit einer guten Leistung entschärfen. Trotz einiger Chancen konnten aber auch die Hausherren nicht nachlegen und die Punkte eintüten. In Wolfsburg hatte der AEV mit dem Ausgleich in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit den möglichen Dreier aus der Hand gegeben und auch heute fiel das 1:1 spät. 2:17 Minuten vor dem Ende fand ein von Augsburg-Angreifer Soramies abgefälschter Schuss von Buschmann das Ziel. Wieder gelang es den Schwaben nicht, den Vorsprung in den letzten Minuten über die Zeit zu bringen. Die Mannschaft von Kai Suikkanen musste erneut in die Zusatzschicht.

Zusatzpunkt für konzentrierten AEV

Sacher hatte den Zusatzpunkt nach einer Zaubervorlage von Kuffner schon auf der Keller, doch Jenike hielt die Scheibe mit einer sensationellen Aktion aus dem Tor (62.). Augsburg verfiel heute aber nicht in Unruhe, sondern spielte es gut und clever weiter. Broadhurst belohnte den AEV mit dem 2:1. Nach dem ersten Heimsieg seit dem 14. Dezember sicherte man sich nun vier Punkte aus den letzten beiden Partien. Am Freitag sollten im Heimderby gegen Nürnberg (19:30 Uhr) bestenfalls drei weitere folgen.