Der AEV siegt im Derby der Panther mit 2:1 nach Verlängerung

Die Panther standen am Sonntag innerhalb von 45 Stunden zum zweiten bayerischen Derby des Wochenendes im Curt-Frenzel-Stadion auf dem Eis. Nach dem wilden 6:4 gegen die Staubing Tigers am Freitag hieß im Derby der Panther aus Augsburg und Ingolstadt 2:1 nach einem Overtime-Krimi.

Mark Pederson musste sein Team auf drei Positionen verändern. Für die angeschlagenen Samir Kharboutli und Wade Bergman rückten Dennis Miller und Marco Sternheimer in die Anfangsformation. Im Tor stand gegen die Ingolstädter Markus Keller, der Olivier Roy ersetzte. Neuzugang Matt Puempel stand noch nicht im Kader.

Keller war schnell im Mittelpunkt und parierte früh zweimal gegen Louis-Marc Aubry. Glück hatte er als Jesse Graham einen Abschluss von Matthew Brodie das leere Tor mit einem Kick-Save abwehrte (5.).

Der AEV erarbeitete sich einige vielversprechende Konterchancen, aber der letzte Pass kam oft nicht an und es dauerte bis zur 11. Minute bis die richtig gefährlich vor das Tor der Gäste kamen. T.J. Trevelyan ließ die größste Chance liegen, aber auch David Stieler und Scott Valentine scheiterten an Karri Ramö im ERC-Tor.

ERC trifft in Unterzahl

Besonders bitter war der überraschende Führungstreffer der Schanzer. Wayne Simpson erzielte während einer Augsburger Überzahl und einem eiskalt ausgepsielten Konter das 1:0 für die Oberbayern (13.).

Die Augsburger hatten gegen Ende des ersten Drittels zwar insbesondere durch die Eisenmenger-Brüder, aber es ging mit dem 0:1 in die Pause.

Das Mitteldrittel begann schwungvoll als Adam Payerl bereits kurz nach Wiederbeginn freistehend vor dem Ingolstädter Tor auftauchte und Goalie Rämo in höchster Not rettete (22.). Die schwäbischen Panther waren jetzt am Drücker und drängten auf den Ausgleich.

AEV drückt und wird mit dem Ausgleich belohnt

Der ERC stand sicher und die Jungs vom Schleifgraben hatten nur wenige gute Abschlüsse. In der 29. Minute hätte es fast mit dem 1:1 geklappt, aber die Ingolstädter hatten Glück, dass kein Augsburger vom gescheiterten Abwehrversuch Ramös profitieren und die Scheibe über die Linie stochern konnte (29.). Kurz vor Ende des 2. Drittels drehten die Panther den Spieß sprichwörtlich um und Campbell erzielte in eigener Unterzahl den umjubelten 1:1 Ausgleichstreffer (38.).

Keller hielt im Schlussdrittel das Unentschieden mit starken Paraden gegen Aubry, Feser und erneut Aubry das Unentschieden fest und wegend er verpassten Abschlüsse von Sternheimer, Valentine und Haase ging das Derby der Panther in die Overtime.

Entscheidung in der Overtime

Den zweiten Heimsieg des Wochendendes buchten die Schaben nach einem Direktschuss von McClure in eigener Überzal ein (64.).

Am kommenden Wochenende geht es am Freitag in Bremerhaven gegen die Fischtown Pinguins weiter, ehe es am Sonntag im CFS gegen die Schwenninger Wild Wings geht.

AEV: Roy, Keller – Lamb, Haase, Valentine, Rogl, Graham, Länger – Payerl, Eisenmenger Magnus, Miller, LeBlanc, Stieler, Trevelyan, Eisenmenger Maximilian, Clarke, Saponari, Campbell, Nehring, McClure, Sternheimer



Tore: 0:1 Simpson (Feser, Wagner) 13.; 1:1 Campbell 38.; 2:1 McClure (Stieler, Graham) 64.

Hauptschiedsrichter: MacFarlane, Schukies

Linienrichter: Schwenk, Züchner