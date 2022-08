Ganz schnell hat den Regionalligisten FV Illertissen der Alltag wieder. Bereits heute, Dienstag (19.00) geht es zum Ligaspiel nach Buchbach.

Größer könnten dabei die Gegensätze für die Illertisser innerhalb drei Tagen fast nicht sein. Am Samstag das Spektakel mit dem DFB Pokalspiel gegen den Zweitligatabellenführer 1. FC Heidenheim und heute das Gastspiel beim sogenannten Kult- bzw. Dorfclub Buchbach. Der ist bekannt dafür, dass zu jedem Spiel nahezu das ‚halbe Dorf‘ kommt und es meistens sogar ein Spanferkel gibt. Was den sportlichen Bereich bei diesem Spiel betrifft, so treffen zwei Mannschaften aufeinander, die noch auf den ersten Sieg warten.

Die Oberbayern konnten aus ihren bisherigen drei Spielen erst einen Punkt ergattern, die Illertisser mussten bei ihren bisherigen zwei Spielen Niederlagen einstecken. So ist Brisanz und Spannung für die Partie angesagt und die Illertisser können davon ausgehen, dass die wie immer zahlreichen Besucher mit ohrenbetäubendem Trommeln auf die Blechumrandung am Spielfeldrand nach vorn peitschen. Das kennen die Illertisser aber bestens, denn sie treffen sage und schreibe insgesamt zum 19ten Mal in einem Punktspiel auf den TSV Buchbach. Dabei waren die Illertaler überraschenderweise auswärts, also in Buchbach, erfolgreicher als bei Heimspielen. Von 8 Spielen bei den Oberbayern verloren sie nur zwei, siegten beim letzten Aufeinandertreffen, am 13. November vergangenes Jahr, dort mit 1:0. Seitdem gab es aber bei beiden Mannschaften einen kräftigen Umbruch. 6 Spieler verließen den Kultclub und 8 neue kamen dazu. Vielleicht auch ein Grund, warum man in der Liga noch nicht richtig Fuß fasste. Nach durchaus respektablen Ergebnissen zum Auftakt, ein 1:3 gegen Topfavorit Unterhaching und ein 1:1 beim Geheimfavoriten FC Schweinfurt gab es vergangenes Wochenende ein enttäuschendes 0:1 in Rain.

„Das hat für mich nur wenig Bedeutung“, warnt Illertissens Trainer Marco Konrad. „Die werden gegen uns alles reinhauen, um zum ersten Sieg zu kommen“. Die wichtigste Aufgabe für den Illertisser Trainer in den letzten Tagen bestand hauptsächlich darin, seine Spieler auch mental vom Spektakel gegen Heidenheim herunterzubringen. „Das ist ganz wichtig, dass wir den Fokus ab sofort auf die Punktrunde lenken und uns darauf konzentrieren. Beide Mannschaften erreichten noch nicht die erwünschten Ergebnisse. Buchbach wird über Kampf und Einsatz versuchen, zum Erfolg zu kommen.“ Eckpfeiler seien natürlich Aleksandro Petrovic, Spielführer und Seele der Mannschaft sowie Mittelstürmer Sammy Ammari, der aus Burghausen zurückkehrte. Konrad stellt insgesamt fest, dass sich die Mannschaft durchaus spielerisch verbessert habe und es verdient hätte, dafür resultatmäßig belohnt zu werden. Was sein Personal betrifft, so habe es zuletzt gegen Heidenheim einige Härtefälle gegeben und er werde versuchen, klarzumachen, dass man jeden einzelnen brauche.