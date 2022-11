Die Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing hat den Augsburg City Gutschein digitalisiert.

Der 2015 eingeführte Augsburg City Gutschein ist ab sofort als wiederaufladbarer Wertgutschein im Scheckkartenformat erhältlich und kann viel einfacher als der bisherige analoge Papiergutschein als Zahlungsmittel eingesetzt werden. Mit dem neuen Format löst Augsburg Marketing das bisherige System, das 2021 bereits teildigitalisiert wurde, durch ein komplett digitales Gutscheinsystem ab. Der neue Augsburg City Gutschein ist wie sein Vorgänger bei über 130 Geschäften, Restaurants oder Freizeiteinrichtungen einlösbar (Stand 3. November 2022).

Seit der Einführung im Jahr 2015 ist der Augsburg City Gutschein ein Erfolgsprojekt, das vor allem den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie in Augsburg direkt unterstützt. Nach dem Rekordergebnis im Jahr 2020, in dem Gutscheine im Gesamtwert von über 750.000 Euro verkauft wurden, beschloss Augsburg Marketing den Gutschein schrittweise zu digitalisieren. Im ersten Schritt ging im Oktober 2021 der Onlineshop für den Gutschein, der bis dahin nur bei wenigen Ausgabestellen erhältlich war, live und ermöglichte den Kauf des Gutscheins erstmals zeit- und ortsunabhängig. Für Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, der erste richtige Schritt: „Dass wir den Augsburg City Gutschein digitalisieren wollten, stand schon sehr lange fest. Zum einen, weil wir aufgrund der stetig steigenden Verkaufszahlen den Verwaltungsaufwand minimieren wollten, und zum anderen, um den Kunden mehr Flexibilität zu bieten. Allein die Umstellung auf den Onlineshop hatte uns gezeigt, dass die Zeit reif ist für einen komplett digitalen Gutschein in Augsburg.“

Vom analogen zum digitalen Gutschein

Für die Umstellung des bislang analogen Augsburg City Gutscheins hat sich Augsburg Marketing für das digitale System der Stadtguthaben GmbH entschieden und den Akzeptanzstellen in zwei Webinaren vorgestellt sowie deren offene Fragen beantwortet. „Früher hat der Händler den Gutschein behalten, eventuelle Restbeträge dem Kunden ausbezahlt und den Gutschein bei uns eingereicht. Der neue Gutschein ermöglicht den Kunden ab sofort das Bezahlen in Teilbeträgen, das Restguthaben verbleibt auf dem Gutschein und der Händler sieht im Verwaltungsportal alle Transaktionen“, erläutert Ekkehard Schmölz den Transformationsprozess. „Dass die Umsetzung erfolgreich war und wir nur ein Jahr nach dem ersten Schritt die Digitalisierung des Gutscheins abschließen können, liegt nicht nur an dem benutzerfreundlichen und attraktiven neuen System, sondern auch an der Unterstützung aller unserer Partner, von denen wir durchweg positives Feedback dazu bekommen haben.“ Das Einlösen eines Gutscheines erfolgt jetzt über das Scannen des QR- Codes oder Einlesen der Gutscheinnummer. Dafür braucht der Händler oder Gastronom lediglich ein Endgerät mit Internetzugang, wie ein Smartphone oder eine PC-Kasse.

„Mehr Service geht nicht“

Auch für Ulrich Mayer, den Inhaber vom No 7, war die Umstellung gar keine Frage: „No 7 nimmt am Gutschein teil, da er für die Besucher der Innenstadt einen echten Mehrwert bietet und durch die Vielzahl der Annahmestellen das perfekte Geschenk ist. Mit der neuen Generation im Scheckkartenformat können nun sogar nur Teilsummen in verschiedenen Geschäften angenommen werden: Mehr Service geht nicht!“. Ebenso hat das neue Konzept des Gutscheins Rainer Pastätter, Franchisenehmer und Systempartner von Peter Pane, sofort begeistert: „Digitalisierung ist die Zukunft, Papier ist out. Wir bei Peter Pane setzen schon lange auf die Digitalisierung und nehme alle Gutscheine inklusive unserer eigenen Gutscheine in digitaler Form an. Umso mehr freut es uns, dass nun auch der Augsburg City Gutschein digital wird und wir mit zu den ersten Akzeptanzstellen gehören und dies von Anfang an unterstützen.“

Unterstützung für den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie

Der Augsburg City Gutschein hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2015 zu einem Instrument mit enormer Kaufkraft entwickelt und unterstützt vor allem den Augsburger Einzelhandel, aber auch Gastronomen und Gewerbetreibende direkt. Für den Augsburger Wirtschaftsreferenten Dr. Wolfgang Hübschle setzt der Augsburg City Gutschein ein wichtiges Zeichen: „Viele Augsburger und Augsburgerinnen sowie Besuchende aus der Region sind sich der Probleme des Einzelhandels bewusst und wollen, dass ihr Geld sicher in den Handel oder die Gastronomie vor Ort geht. Aber sie wollen auch ein einfaches und zeitgemäßes System. Das ermöglicht der neue Augsburg City Gutschein. Es ist nicht nur der Enkel, der den Gutschein von Oma vor Ort einlöst, anstatt online zu kaufen. Auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können mit dem automatisierten Arbeitgebergutschein auf die Attraktivität des Standortes Augsburg einzahlen und so ein klares Zeichen für unsere Stadt setzen.“

