Der Baustart für die Surfwelle Augsburg ist erfolgt

Mit dem Bau der Surfwelle entsteht in Augsburg mit der Unterstützung durch den Freistaat eine neue, sanfte und in Bayern entwickelte Wasserbautechnologie für den vereinseigenen Breitensport als auch als potentielle Sportstätte für den Nachwuchsleistungs- und Schulsport. Der offizielle Baustart ist am Montag erfolgt.

„Die Zeit ist knapp“, sagt Till Geier, Gründer und Vorstand der Surffreunde Augsburg e.V.,

„innerhalb von zwei Wochen, bevor der Senkelbach wieder geflutet wird, muss die

grundlegende Betonkonstruktion fertig eingebaut sein“. Zahlreiche ehrenamtlich

engagierte Mitglieder des Vereins packen momentan gemeinsam mit regionalen Baufirmen

und viel Herzblut an, um das enge Zeitfenster des Bachablasses zu nutzen.

Dank seiner vielen Kanäle aus den Hochzeiten der örtlichen Textilproduktion wird

Augsburg auch liebevoll „Venedig Bayerns“ genannt. „Jetzt macht sich die Wasserstadt

mit ihrem einzigartigen und als UNESCO-Welterbe ausgezeichnetem Wassersystem auf

den Weg, zum bayerischen Hawaii zu werden“, so Dr. Peter Miehle, ebenfalls

Vorstandsmitglied.

Der Senkelbach am Plärrer wird durch die Surfwelle sicherer

Bayerns Sportminister Joachim Herrmann, dessen Ministerium den Wellenbau fördert,

blickt zum Baubeginn über die sportlichen Aspekte hinaus. „Mit der neuen Wellenrampe

entsteht eine moderne Sportstätte für einen bayerischen Sportverein mit großem

ehrenamtlichem Engagement junger Menschen und gleichzeitig wird eine ungünstige

Situation im Senkelbach entschärft. Denn bis zum jetzigen Umbau konnten die teils

unterspülten Querbalken an dieser Sohlschwelle zu lebensgefährlichen Situationen führen.

Aus meiner Perspektive ist das eine seltene, aber perfekte Symbiose aus Sport,

gemeinnützigem Engagement und innerstädtischer Sicherheit“. Künftig wird der Bachlauf

in diesem Segment durch eine ungefährliche Stufe aufgestaut. Auf acht Meter Breite wird

das abfließende Wasser auf der Rampe eine fürs Surfen ausreichende Geschwindigkeit

erreichen. Die gefährliche Deckwalze, in der Menschen oder Tiere hängen bleiben können,

verschwindet dadurch.

Als Sportminister sei Herrmann die Unterstützung der Surfwelle in Augsburg ein großes Anliegen. Der Freistaat, der die wertvolle Arbeit der Bayerischen Sportvereine schätze und um die Bedeutung hochwertiger Sportstätten wisse, unterstützt die Errichtung der Surfwelle mit einem Beitrag von 200.000 Euro.

Die Surframpe ist eine patentierte Innovation aus Augsburg

Ihre surfbare Form erhält die Welle durch eine Art einstellbaren „Spoiler“, der auf der

Rampe am Grund des Senkelbachs sitzt. „Einfach und genial“, sagt der

Landtagsabgeordnete Dr. Fabian Mehring, der das Surfprojekt seit Jahren unterstützt und

auch dafür gesorgt hat, dass der Bayerische Landtag über die Sportförderung bis zu

180.000 Euro für die Surfwelle in Augsburg bereitstellt. „Die Surfwelle wird ein neuer

Leuchtturm der Naherholung im Herzen unserer Heimat und passt perfekt zur Umwelt- und

Wasserstadt Augsburg. Wie Ehrenamt, Forschung und Wirtschaft in der Region dabei

zusammenwirken, macht die Augsburger Welle zu einem einzigartigen Projekt. Mit der

innovativen Bauweise legen wir den Grundstein für ‚Surftechnik made in Augsburg‘. Aus

dieser Kombination von Heimat und High-Tech können eine Menge Folgeprojekte

entstehen, weil viele Städte und Gemeinden darüber nachdenken, wie innerörtliche

Fließgewässer attraktiver gemacht werden können. Immer mehr Menschen setzen auf

Naherholung statt Ferntourismus und erhalten dafür im Zusammenspiel von Freistaat und

Bezirkshauptstadt am Senkelbach ein neues Highlight“.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber unterstreicht ebenfalls die Bedeutung des Projekts: „Die Surfwelle fließt perfekt in die DNA der Stadt Augsburg mit ihrer jahrzehntelangen Wildwassertradition und ihrem von der UNESCO als Welterbe ausgezeichneten, einzigartigen Wasserwirtschaftssystem ein. Damit stärken wir dieses Profil, was Augsburg als Wirtschafts- und Sportstandort mit hoher Lebensqualität aufwertet.“

Wann geht es endlich los?

Die erste Bauphase ist kritisch. Denn Bau- und Sanierungsmaßnahmen im Senkelbach

können nur einmal jährlich während des Bachablasses durchgeführt werden. Daher liegt

der Fokus momentan darauf, alle der vorproduzierten Betonbauteile einzubauen, die später

unter Wasser sein werden. Die Surfwelle ist ein ambitioniertes junges Projekt, auf das man

in Augsburger stolz sein kann. Ob bereits in 2023 gesurft werden kann, ist noch ungewiss.

„Wie bei jedem Bauwerk weiß man aber erst, auf was man sich eingelassen hat, wenn die

ersten Löcher gebohrt wurden. Bis wann die Anlage komplett fertig sein wird, ist aus

heutiger Sicht noch nicht absehbar“, so die Surffreunde, “Sicherheitsvorrichtungen,

Wellenmechanik und Aufenthaltsplattformen werden wir erst fertigstellen können, wenn

der Senkelbach wieder gefüllt ist. Wir arbeiten parallel an der Finanzierung dieser

Maßnahmen”.

Crowdfunding für die Fertigstellung und Testphasen läuft schon

In Sachen Finanzierung unterstützt neben dem Freistaat auch die Stadt Augsburg den Bau

der Surfwelle finanziell. Auf Initiative von Sportreferent Jürgen K. Enninger stehen bis zu

90.000 Euro zur Verfügung. Die Sicherheits- und Verträglichkeitskonzepte können aber

erst nach der Fertigstellung der Surfanlage geprüft und weiterentwickelt werden. Für

diese Testphasen werden weitere Kosten anfallen. Um als gemeinnütziger Verein finanziell

unabhängig bleiben zu können, haben die Surffreunde bereits eine Crowdfunding-

Kampagne unter www.surfwelleaugsburg.de gestartet, um möglichst 80.000 Euro zu

sammeln. „Es ist beeindruckend, mit wie viel Engagement junge Augsburgerinnen und

Augsburger ihre Stadt mitgestalten wollen. Wir würden uns freuen, wenn sich möglichst

viele Bürgerinnen und Bürger anschließen und für dieses einzigartige Projekt spenden“,

so die Surffreunde.