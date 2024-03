Der Deutsche Alpenverein realisiert ein Mountainbike-Trainingsgelände in Augsburg-Göggingen

Die Sektion Augsburg des Deutschen Alpenvereins e.V. hat am 19. März 2024 in seiner Mitgliederversammlung den Startschuss für die Realisierung des geplanten Mountainbike-Trainingsgeländes auf rund 7.500 Quadratmetern im Augsburger Stadtteil Göggingen gesetzt: 93 Prozent der Mitglieder stimmten für die Umsetzung des variantenreichen Angebots mit Übungsstrecken und Trainingsbereichen für alle Altersgruppen. Fast zeitgleich erreichte die Projektverantwortlichen die Nachricht, dass neben der zugesagten Förderung durch die Stadt Augsburg das Projekt auch aus der von der CSU und den Freien Wählern unterstützten Fraktionsreserve durch den Freistaat Bayern gefördert wird. Dafür hat sich der Landtagsabgeordnete Anton Rittel (Freie Wähler) sehr eingesetzt.

„Bislang fehlt in der Region Augsburg ein wohnortnahes Trainingsgelände für Mountainbiker“, wie Peter Nachtrub, Abteilungsleiter MTB im DAV Augsburg, feststellt. Das barrierefreie Gelände in Göggingen soll deshalb für die professionellen DAV-Fahrtechnikkurse und Techniktrainings genutzt werden. Es gehe jedoch nicht nur darum Mountainbiker*innen fit zu machen, sondern auch eine naturverträgliche und im Einklang mit Wanderern konfliktfreie MTB-Fahrweise zu schulen. Geplant ist, dass über Kooperationen mit Schulen, Initiativen und Vereinen auch diesen eine wohnortnahe Trainingsmöglichkeit geboten wird. Offen steht der DAV-Bikepark allen: Ob Laufrad, Hardtail, Fully, E-Bike oder Dirtbike – das Gelände bietet für jedes Segment und jede Altersgruppe attraktive Bereiche. „Das ist wie ein großer Spielplatz für Mountainbike-Begeisterte, bei dem es vom Biken zur Naherholung nur ein Pedalkick ist, eine Chill-Area lädt mit Bänken unter Bäumen die ganze Familie ein”, erläutert Peter Nachtrub das ganzheitliche Konzept.

Ein wichtiger Baustein für das Mountainbike-Angebot

Mit diesem Konzept fügt sich das DAV-MTB-Trainingsgelände nahtlos in die aktuell laufende Machbarkeitsstudie durch die Regio Augsburg Tourismus GmbH ein. Ziel der Studie ist es, in Abstimmung mit allen involvierten Belangträgern konkrete Maßnahmen für den Aufbau eines attraktiven und bedarfsgerechten Mountainbike-Angebots in der Region Augsburg zu entwickeln. Schließlich schwingt sich jeder Achte in der Region Augsburg aufs Mountainbike. Der DAV Bikepark ist ein zusätzliches Angebot zum entstehenden Trailnetz in den Westlichen Wäldern und den Pumptracks in der Region. Er leistet einen wichtigen Baustein zum naturverträglichen Mountainbiken und schafft Entlastung für die Strecken in den Wäldern.

Geplant sind jedoch auch erlebnis- und umweltpädagogische Angebote für Kinder, ein E-Bike-Trainingsangebot für Senior*innen und die Nutzung des Geländes durch weitere Abteilungen des DAV Augsburg. „Wir wollen ein naturnahes Outdoor-Gelände für die unterschiedlichsten Zielgruppen schaffen”, betont Nachtrub. Deshalb wurde auch ein entsprechendes Gestaltungs- und Pflanzkonzept entwickelt, das die bisherige Brachfläche mit Blühsträuchern, Blühwiesen und Bäumen ökologisch aufwertet.

Foto: Wolfgang Czech 1 von 9

Der aktuelle Stand

Die konkrete Planung steht bereits und der Finanzbedarf ist kalkuliert: Für die Realisierung des DAV-Trainingsgeländes wird mit einem Gesamtvolumen von 460.000 Euro gerechnet. Davon sind bereits 200.000 Euro über den Eigenanteil der Sektion Augsburg des DAV e.V., Zuschüsse der Stadt Augsburg, Sponsoren und private Spenden eingeworben. 180.000 Euro kommen auf Initiative der Freien Wähler aus den Fraktionsinitiativen 2024 des Bayerischen Landtags. Für die noch offene Finanzierung hat der DAV Augsburg eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Auf betterplace.org können Spenden in jeder Höhe für das Trainingsgelände getätigt werden. Darüber hinaus ist man im Gespräch mit Unternehmen und Stiftungen für ein Sponsoring. „Mit den nun zugesagten Zuschüssen und bereits eingegangen Spenden können wir uns nun an die Umsetzung des vielfältigen, naturnahen und inklusiven Angebots machen. Wir sind zuversichtlich, dass wir die noch bestehende Finanzierungslücke rasch schließen werden.”, zieht Peter Nachtrub das Fazit.