Der EHC Königsbrunn besetzt die Kontigentstellen mit bekannten Gesichtern, aber ein wichtiger Spieler verlässt die Pinguine

Kurz bevor es für den EHC Königsbrunn in die Testspiele geht, bestätigen die Pinguine zwei Kontingentstellen. Zwei bekannte Spieler werden in der kommenden Spielzeit wieder in der Brunnenstadt auflaufen.

Der EHC Königsbrunn besetzt seine zwei Kontigentstellen. Hayden Trupp, ein 31-jähriger US-Amerikaner, spielt bereits seit 2015 für den EHC Königsbrunn. In der Saison 2020/21 wagte der Kontingentspieler einen Versuch in der Oberliga, kehrte jedoch nach einem Jahr beim HC Landsberg wieder in die Brunnenstadt zurück und war Teil des Meisterteams der letzten Saison. Der in Anchorage, Alaska, geborene Stürmer absolvierte insgesamt 138 Spiele für den EHC Königsbrunn und erzielte dabei 176 Scorerpunkte. Trupp zeigte auch seine defensiven Fähigkeiten, als er in der letzten Saison als Verteidiger aushalf und mit seinem Tempo gefährliche Gegenstöße ermöglichte. In der neuen Saison wird er weiterhin die Farben des EHC Königsbrunn tragen.

Als zweiter Kontingentspieler wird auch Toms Prokopovics weiterhin für die Brunnenstädter Tore schießen. Der 21-jährige Lette wechselte vor der letzten Saison von den Chemnitz Crashers aus der Regionalliga Ost nach Königsbrunn. Während seiner Zeit in Sachsen erzielte der junge Angreifer in 20 Pflichtspielen 46 Scorerpunkte, traf 17-mal und legte 29 weitere Tore auf. Auch in Königsbrunn konnte er überzeugen und holte in 33 Spielen insgesamt 37 Scorerpunkte für den EHC. Vor allem in den Play-offs wusste der talentierte Angreifer in der Reihe mit Viktor Shakhvorostov zu überzeugen. In diesem Jahr strebt Prokopovics einen weiteren Schritt nach vorne an und möchte eine größere Rolle in der Offensive übernehmen.

Allerdings gab der Verein auch bekannt, dass Max Lukes in der kommenden Spielzeit nicht mehr für den EHC Königsbrunn auflaufen wird. Der Vorstand bemühte sich um eine Verlängerung mit dem starken Angreifer, doch der 27-jährige Top-Scorer will sich nun auf eine künftige Laufbahn als Schiedsrichter konzentrieren. Der EHC Königsbrunn wünscht Max Lukes alles Gute für seine weitere Zukunft und bedankt sich für seinen maßgeblichen Anteil an der letztjährigen Meisterschaft.