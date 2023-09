Der EHC Königsbrunn möchte sich in Stuttgart an den Rebels revanchieren

Vor zwei Wochen trafen der EHC Königsbrunn und die höherklassigen Stuttgart „Rebels“ zum ersten Mal in der Pharmpur EISARENA aufeinander. Das Spiel wurde erst nach der regulären Spielzeit im Penaltyschießen entschieden, bei dem die Gäste die Oberhand behielten. Am kommenden Samstag findet nun das Rückspiel in Stuttgart gegen den Oberligisten statt, das um 20 Uhr beginnt.

Die Rebels hatten am vergangenen Wochenende spielfrei und ihr letztes Testspiel war gegen Königsbrunn. Vor dem Spiel feiern die Rebels ihre Saisoneröffnung und den Einstieg in die semiprofessionelle Oberliga Süd. Die Mannschaft hat bereits drei Vorbereitungsspiele absolviert und nach der Auftaktniederlage gegen Kempten und Königsbrunn Erfolge erzielt. Im Hinspiel in Königsbrunn konnte besonders die erste Stuttgarter Reihe überzeugen, angeführt von dem 34-jährigen kanadischen Kontingentspieler Matthew Pistilli. Er erzielte im Penaltyschießen beide Treffer und war auch während des regulären Spiels der herausragende Spieler seiner Mannschaft. Im Rückspiel streben die Rebels nun einen weiteren Sieg in ihrer eigenen Halle an.

Der EHC ist entschlossen, sich für die Niederlage im Heimspiel zu revanchieren und das einzige Spiel am Wochenende zu gewinnen. Königsbrunn hat zuletzt gezeigt, dass sie gut vorbereitet sind und zwei Siege gegen Klostersee und Schongau errungen haben. Allerdings hat der Sieg in Klostersee einen hohen Preis gekostet, denn Dennis Tausend hat sich bei einem Bandencheck eine Verletzung am Oberkörper zugezogen und konnte daraufhin gegen Schongau nicht spielen. Am kommenden Montag wird er operiert und wird danach eine längere Zeit pausieren müssen.

Für EHC-Coach Bobby Linke stehen unter der Woche zunächst drei Eistrainings auf dem Programm: „Wir wollen uns im taktischen Bereich weiterentwickeln und weiter an den Formationen arbeiten. Es werden ein paar Spieler in den Kader zurückkehren, dafür haben wir berufs- oder krankheitsbedingt Ausfälle. Lukas Häckelsmiller, Philipp Sander und Dennis Tausend stehen deswegen am Samstag nicht mit im Aufgebot. Jeder Spieler wird in der Vorbereitung die Chance bekommen, sich zu präsentieren. Nun gilt es für uns in Stuttgart zu bestehen, Dinge umsetzen, die wir uns vorgenommen haben und ohne weitere Verletzten wieder nach Hause zu fahren. Die Rebels haben uns im letzten Spiel bewiesen, dass sie Eishockey spielen können.“